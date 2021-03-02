ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. كثافات على محور صفط اللبن ومحيط جامعة القاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الثلاثاء على شوارع وميادين الجيزة.

وأشارت المصادر، إلى إرتفاع الكثافات المرورية على شارع الهرم حتى مناطق ميدان الجيزة، مع استقرار الحركة في شارع فيصل وكذلك ترتفع الكثافات المرورية على محور صفط اللبن، في القادم من الطريق الدائري بإتجاه مناطق جامعة القاهرة.

ويشهد شارع السودان ارتفاعا في الكثافات المرورية في القادم من مناطق الجيزة، بإتجاه مناطق الجامعة والبحوث.

وترتفع الكثافات المرورية على شارع كلية التجارة في القادم من شارع السودان، وشارع الجامعة في القادم من ميدان الجيزة حتى حديقة الاورمان. 

كذلك يشهد محور ٢٦ يوليو بطء في الحركة المرورية على مناطق سفنكس بإتجاه مناطق القاهرة.

وترتفع الكثافات المرورية في شارع شارل ديجول من مناطق نفق النهضة وحتى مناطق الدقي.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة على كوبري ٦ أكتوبر في القادم من مناطق الدقي بإتجاه مناطق الزمالك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة مرور الجيزة.. استقرار الحالة على جميع الشوارع والميادين

نشرة مرور الجيزة.. استقرار تام بدون تأثير على حركة السيارات

نشرة مرور الجيزة.. كثافات بشوارع الهرم وفيصل ومحور صفط اللبن

نشرة مرور الجيزة.. كثافات بمحور صفط اللبن وشارع السودان

نشرة مرور الجيزة.. كثافات بشارع الهرم ومحور صفط اللبن

نشرة مرور الجيزة.. بطء في شارع الهرم وسيولة تامة بطول طريق الكورنيش

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يتوقع أزمة داخل الفريق بسبب فرجاني ساسي

ليفربول يعلن وفاة إيان سانت جون أسطورة آنفيلد

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان

ناهد السباعي تصدم متابعيها بشكلها قبل التصوير..شاهد

هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة وقراءة القرآن ؟ أمين الفتوى يجيب

الرئيس وفرقة من الجيش.. إسرائيل تكسر البروتوكول الرسمي في استقبال أول سفير إماراتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان