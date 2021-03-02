نشرة مرور الجيزة.. كثافات على محور صفط اللبن ومحيط جامعة القاهرة

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الثلاثاء على شوارع وميادين الجيزة.





وأشارت المصادر، إلى إرتفاع الكثافات المرورية على شارع الهرم حتى مناطق ميدان الجيزة، مع استقرار الحركة في شارع فيصل و كذلك ترتفع الكثافات المرورية على محور صفط اللبن، في القادم من الطريق الدائري بإتجاه مناطق جامعة القاهرة.





ويشهد شارع السودان ارتفاعا في الكثافات المرورية في القادم من مناطق الجيزة، بإتجاه مناطق الجامعة والبحوث.





وترتفع الكثافات المرورية على شارع كلية التجارة في القادم من شارع السودان، وشارع الجامعة في القادم من ميدان الجيزة حتى حديقة الاورمان.





كذلك يشهد محور ٢٦ يوليو بطء في الحركة المرورية على مناطق سفنكس بإتجاه مناطق القاهرة.





وترتفع الكثافات المرورية في شارع شارل ديجول من مناطق نفق النهضة وحتى مناطق الدقي.





وظهرت كثافات مرورية متوسطة على كوبري ٦ أكتوبر في القادم من مناطق الدقي بإتجاه مناطق الزمالك.



