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محافظات

لمخالفتها الاشتراطات.. غلق 4 مخابز بلدية ومخبز سياحي بمراكز قويسنا والباجور وتلا بالمنوفية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:33 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق (3) مخابز بلدية بناحية أسطنها وكفر الخضرة بالباجور وآخر بناحية شرانيس بقويسنا لمدة ثلاثة أشهر لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي من الدقيق البلدي لمخالفتها التوجيه الوزاري رقم (15) لسنة 2020 الذي يلزم صاحب المخبز الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي قدره حصة يومين.

كما وافق المحافظ على غلق مخبز سياحي بناحية مشيرف بالباجور لمدة شهر لإدارة النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق والوحدة المحلية فى تنفيذ الغلق ، هذا وقد وافق المحافظ على غلق مخبز بلدى بناحية بمم بتلا لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020 والذي يفيد غلق المخبز لمدة شهر في حالة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

وقد شدد محافظ  المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
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