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اقتصاد

الفاصوليا تسجل 13 جنيها للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:31 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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هاجر رزق
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 2-3-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.


ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.8جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.1 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 13 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 19 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 9 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4.5 جنيه، والبلدي 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ7جنيهًات، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة، فوصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبرتقال أبو سرة بـ 6.5 جنيه، والليمون البلدي بـ 16 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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