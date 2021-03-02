الفاصوليا تسجل 13 جنيها للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 2-3-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 2-3-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.









ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.8جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.1 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، والجزر بدون عروش 4 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 13 جنيها للكيلو كأعلى سعر.





ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 3 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 19 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 9 جنيهات.





وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4.5 جنيه، والبلدي 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ7جنيهًات، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.



