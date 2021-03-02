ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:50 ص
سعر العملات الاجنبية
سعر العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم



سجل سعر اليورو 18.81 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.71 جنيه للشراء و 21.95 جنيه للبيع .


اقرأ أيضا ..سعر الدينار الكويتى الاعلى ..سعر العملات العربية اليوم 2-3-2021


وسجل الفرنك السويسرى 17.08 جنيه للشراء و 17.24 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.85جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الثلاثاء

سجل ين يابانى نحو 14.64 جنيه للشراء و 14.77جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-12-2020

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 29 -12-2020

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 8-1-2021

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021

أسعار العملات الأجنبية بمستهل التعاملات

الدولار يسجل 15.62 جنيه للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 8-2-2021

ترشيحاتنا

أفضل دعاء قبل النوم .. 15 آية قرآنية أوصى النبي بقراءتها كل ليلة

أخبار التوك شو.. وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء.. موعد زيادة أسعار السجائر

الشك في عدم أداء الصلاة.. نصائح العلماء لعلاج المشكلة

أخبار الرياضة.. وادي دجلة يكشف سبب التعادل مع الزمالك.. وعبدالمنصف يطلب المنتخب .. رضا عبدالعال يوجه رسالة لموسيماني

بعد أن شهدت مذبحة.. ما لا تعرفه عن مملكة أكسوم التاريخية عاشت بها ملكة سبأ

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

Advertisements

سعر الذهب اليوم 2-3-2021

قرار عاجل من السعودية بشأن موسم الحج

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة؟ 10 حقائق لا يعرفها كثير

جوازة تحولت لـ جنازة.. عروس تفارق الحياة في الصباحية

بيحضن البنات في الجاردن.. طفل يتصدر التريند بعد استدعاء الحضانة ل ولي أمره في أول يوم

وزير التعليم يقرر عقد بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة لاختبار التقنيات الإلكترونية قبل الامتحان النهائي

هل من صلى الفجر في البيت في ذمة الله ؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

دعاء للأم المتوفاة في رجب.. 9 أدعية تضيء قبرها وتجعله جنة في عيدها

أخبار الرياضة.. وادي دجلة يكشف سبب التعادل مع الزمالك.. وعبدالمنصف يطلب المنتخب .. رضا عبدالعال يوجه رسالة لموسيماني

أخبار التوك شو.. وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء.. موعد زيادة أسعار السجائر

نشرة أخبار العالم.. حقيقة انتهاء كورونا في 2021.. قرار سعودي عاجل حول موسم الحج

ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر.. تعرف عليها

القائمة الكاملة لـ أسعار جيب 2021 في السعودية

فورد تؤجل طرح برونكو 2021 إلى الصيف القادم لهذا السبب