أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلى

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.81 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.71 جنيه للشراء و 21.95 جنيه للبيع .
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وسجل الفرنك السويسرى 17.08 جنيه للشراء و 17.24 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.85جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.64 جنيه للشراء و 14.77جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 18.81 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.71 جنيه للشراء و 21.95 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الدينار الكويتى الاعلى ..سعر العملات العربية اليوم 2-3-2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.08 جنيه للشراء و 17.24 جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.85جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الثلاثاء
سجل ين يابانى نحو 14.64 جنيه للشراء و 14.77جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.