الدينار الكويتي الأعلى .. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 2-3-2021

يستعرض "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.95 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.95 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-3-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع.
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.