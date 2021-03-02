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اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى .. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:32 ص
سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى و العملات العربية اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
يستعرض "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.95 جنيه للشراء و 51.14 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
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