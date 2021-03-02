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برلمان

رئيس النواب يطالب أعضاء المجلس بإخلاء مقاعد الحكومة في الجلسة العامة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:25 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة داخل القاعة الرئيسية للمجلس، لا سيما وأن العدد كبير اليوم، على حد قوله.


يأتي ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.


ويأتي مشروع القانون فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
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