رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان الامتحانات في الكليات

واصل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، متابعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2021م في يومها الرابع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الهندسة والتجارة و الآداب والتربية والأثار والأعلام والعلوم وطب الفم والأسنان والتمريض والصيدلية والعلاج الطبيعي والمعهد الفني الصحي وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير لجان الامتحانات وعلى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في الفترة الصباحية 7932طالب وطالبة، ففى كلية التجارة أدى الامتحانات 2114 طالب بالفرقة الأولى انتظام وانتساب وشعبة اللغة الانجليزية، وأدى طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب الامتحانات وعددهم1685 طالب انتظام و 352 انتساب وبكلية التربية 1774 بالفرقة الثانية"عام-أساسي- طفولة"، أما في كلية الاعلام 104 بالفرقة الثانية و137 بالفرقة الرابعة.

وفى كلية العلوم طلاب الفرقة الأولى والثالثة أدي الامتحانان864 وفى كلية طب الفم والأسنان 300 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة والرابعة، وكان عدد الطلاب بكلية الصيدلة كلينك 194 بالفرقة الثالثة والرابعة والخامسة، وكلية العلاج الطبيعي 268 بالفرقة الثانية وأدى الامتحانات كذلك 140 طالب بالفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي.

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