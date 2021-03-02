تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.
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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11504 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2337 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4431 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2327 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3364 نقطة
وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1441 نقطة.
أقرأ ايضا..ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11504 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2337 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4431 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2327 نقطة.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3364 نقطة
وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1441 نقطة.