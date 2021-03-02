ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:52 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

أقرأ ايضا..ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات اليوم

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 11504 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2337 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 14120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4431 نقطة.

 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2327 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3364 نقطة


وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1441 نقطة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بدعم من مشتريات المستثمرين خلال منتصف تعاملات اليوم

بدافع مشتريات المصريين.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الثلاثاء.. تراجع الرئيسي وارتفاع إيجي إكس 100

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

بعد استهدف سفينة إسرائيلية.. خلافات حادة بين رئيسي الأركان والموساد .. ما القصة؟

بسبب جلسة طرد الأرواح.. طفلة تلقى مصرعها ووالدتها خلف القضبان

إنذار خطير لمنظمة الصحة العالمية: استعدوا الأزمة القادمة مشاكل في السمع

بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تشن هجوما على القنوات الفضائية

الرئيس وفرقة من الجيش.. إسرائيل تكسر البروتوكول الرسمي في استقبال أول سفير إماراتي

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة