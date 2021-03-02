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وزير الخارجية: نستهدف التوصل لاتفاق قانوني منصف بشأن سد النهضة.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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آيات احمد
أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، حرص مصر على تفعيل جميع الآليات والاتفاقيات التى تم إبرامها لصالح الشعبين المصرى والسودانى، لافتا إلى أنه تطرق خلال المباحثات مع نظيرته السودانية إلى القضايا الهامة بمنتهى العمق.


وقال وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الجانب السوداني، إنه من المهم أن نتناول كل تلك القضايا فى الإطار الأفريقي والدولى، ومن أهمها مشكلة سد النهضة وضرورة الوصول لاتفاق قانونى منصف يؤدى إلى استفادة إثيوبيا من سد النهضة فى التنمية، ولكن دون الضرر الجسيم بمصر والسودان، ولكن الاتفاق هو السبيل الوحيد لحماية شعوبنا الثلاث ووضع إطار للتعاون والتفاهم والبعد عن التوتر والمواجهة.


وأضاف أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة خاصة جدًا ممتدة عبر آلاف السنوات ونسعى دائمًا لتعزيزها.

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