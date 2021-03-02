وزير الخارجية: نلبى رغبة شعبي مصر والسودان في استمرار العلاقات بينهما.. فيديو





وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيرته السودانية، أن لدينا مسئولية في أن نرعى هذه العلاقة الخاصة ونلبى في طموحات شعوبنا كما أننا نستمر في الارتقاء بالعلاقة وتجاوز التحديات والعمل بكثافة وفقا للمصلحة المشتركة والرغبة الشعبية الجارفة وشعور الدولة المصرية في استمرار هذه العلاقة الخاصة.





وأشار إلى أن كان هناك إرادة سياسية قوية في العمل بالتنسيق الكامل والتواصل المستمر بين البلدين على كافة المستويات في إطار توجيهات من القيادة السياسية والاتفاقات التي تم إجراءاها من أجل فائدة الشعبين.





قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الدكتورة مريم الصادق المهدي التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقاما معا بالتركيز على وحدة المصير لهذه العلاقة خاصة وعلى أسس تتعدي الأسس الرسمية، وإنما على رصيد تاريخي في الماضي والحاضر والمستقبل بين الشعبين وذلك بسبب شعورهم المتبادل لهذا الرباط القائم فيما بينهم.