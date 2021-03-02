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الأمر خطير.. الخارجية السودانية تحذر من إعلان إثيوبيا عن ملء سد النهضة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:29 م
وزيرة الخارجية السودانية
وزيرة الخارجية السودانية
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نورهان رأفت
أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن حق الإثيوبين في سد النهضة يتساوي مع حق الشعب المصري والسوداني في تأمين حياتهما، محذرة من التصرف المنفرد لإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، معقبة : " إعلان أثيوبيا ملء السد للمرة الثانية أمر خطير".

وأضافت وزيرة الخارجية السودانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إعلان إثيوبيا ملء السد هذا العام، مع عدم الرغبة في العمل المشترك، سيؤدي إلى خطر على أمن السودان.

وقالت : تفهمنا الوضع الإثيوبي في بداية الأزمة، ولكن ما يتم حاليا يهدد سلامة الشعوب، ويؤدي لمنحى سيء.
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