شاهد.. كيف تبدو «صاحبة أكبر خدود في العالم» قبل وبعد عمليات التجميل

في عمر 26 عامًا، كانت عارضة الأزياء الأوكرانية "أناستازيا بوكريشهوك" تتمتع بجمالٍ طبيعي ولم تكن تستخدم سوى قدرًا ضئيلًا من مستحضرات التجميل، لكن مظهرها الآن تغير تمامًا بعد أن أجرت على مدى الـ6 سنوات الماضية عددًا لا يُحصى من عمليات التجميل والتي كلفتها أموالًا طائلة من أجل الحصول على مظهر فريد.





وتزعم "بوكريشهوك" ذات الـ32 عامًا الآن أنها "صاحبة أكبر خدود في العالم"، مشيرة إلى أنها لا تتذكر عدد عمليات التجميل التي أجرتها في المجمل حتى وصلت إلى مظهرها الحالي.









وفي الآونة الأخيرة، أذهلت "أناستازيا بوكريشهوك" متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد مشاركة لقطة لها قبل خضوعها لأي من عمليات التجميل التي غيرت شكلها بشكل جذريًا، وطلبت من متابعيها على موقع "إنستجرام"، والذين يُقدر عددهم بـ250 ألف شخص، التصويت على مظهرها الأفضل في رأيهم.. قبل أم بعد عمليات التجميل.





وبالنسبة إلى صورتها قبل عمليات التجميل، فقد أوضحت أنها التُقطت عندما كانت في الـ26 من عمرها، وظهرت فيها بشعر بني وإطلالة بسيطة ومستحضرات تجميل بسيطة، في حين ظهرت في صورتها الأخرى بإطلالتها الحالية بـ شعر وردي اللون وعدسات لاصقة زرقاء وعظام وجه منحوتة ووجنتين بارزتين على نحو ملحوظ، إلى جانب أنها كبرت شفتيها على مدى عدة سنوات.





وقوبل منشور عارضة الأزياء الأوكرانية بتفاعل من قبل متابعيها، حيث حصد أكثر من 20 ألف إعجاب بالإضافة إلى 1600 تعليق، وانقسم متابعوها في الرأي حول مظهرها الأفضل، وكان من الواضح أنها تفضل مظهرها الحالي، إذ ردت على تعليق أحد متابعيها بأنها "تبدو حاليًا كأحد الأبطال الخارقين من عالم مارفل السينمائي" معربة عن إعجابها.





وعلق أحد متابعيها قائلًا إنها كانت تبدو في غاية الجمال في عمر 26 عامًا، وردت هي عليه بقولها "لا".









يذكر أن "أناستازيا بوكريشهوك" بدأت الخضوع لإجراءات تجميلية لتغيير شكلها في نفس العام الذي التُقطت خلاله هذه الصورة، وكان من ضمن إجراءات التجميل التي خضعت لها حقن "الفيلر" و"البوتوكس".



