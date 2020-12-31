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منوعات

بسبب عملية تجميل فاشلة.. مريضة تفقد ساقيها ومعاناة سنوات للحصول على تعويض

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:44 ص
مريضة تفقد ساقيها
مريضة تفقد ساقيها بسبب عملية تجميل فاشلة
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هدير علاء
بعد خضوعها إلى عملية تجميل للأنف في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة "إسطنبول" التركية، فقدت مريضة ساقيها من تحت الركبتين، ومرت بمعاناة على مدار سنوات من أجل الحصول على تعويض عن الخطأ الذي أسفر عن فقدانها لساقيها.

وتناول تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية نُشر أمس، الأربعاء، تفاصيل هذه الحالة حيث أوضح أن المريضة "سيفينك سيكليك"، التي يبلغ عمرها الآن 31 عامًا، كانت في الـ25 من عمرها عندما قررت الخضوع لعملية جراحية لتصغير الأنف، وبالفعل خضعت للجراحة التجميلية التي استمرت لمدة ساعتين في الثاني من مايو لعام 2014، وبدت في البداية في حالة جيدة لذا سُمح لها بالعودة إلى منزلها.


لكنها أصيبت عند عودتها إلى منزلها بحمى، وأخبرها أطباؤها بالمستشفى بأنها أعراض طبيعية بعد العملية الجراحية، واستمروا في التأكيد على أنها بخير، حتى عندما عادت للمتابعة بعد أسبوع من خضوعها للجراحة، وعلى الرغم من محاولات الأطباء طمأنتها إلا أن حالتها استمرت في التدهور على مدار الأيام التالية.

وقال شقيقها، الذي لم يشار إلى هويته، في تصريحات لوسائل إعلام، إنها شعرت بإعياء مستمر وكانت غير قادرة على تناول الطعام، وتحولت ساقاها بعد ذلك إلى اللون الأسود ونُقلت إلى مستشفى في حالة حرجة، حيث شخص أطباء الطوارئ إصابتها بتسمم الدم.

وفي التاسع من يونيو من العام ذاته، أبلغ الأطباء عائلتها بأنه لا يوجد أي خيار آخر من أجل إنقاذ حياتها سوى بتر ساقيها من تحت الركبتين.


ورفعت "سيفينك" في أعقاب ذلك دعوى قضائية وطالبت بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها بعد إجراء جراحة التجميل، في حين أكدت إدارة المستشفى أنها غير مسئولة عن هذه الأضرار، وزعمت أن تسمم الدم الذي أصيبت به المريضة كان ناجمًا عن تناولها وجبة دجاج بعد أسبوعين من الجراحة وقبيل نقلها لمستشفى الطوارئ مباشرة.

جدير بالذكر أن المحكمة طلبت تقارير من خبراء حول الحالة، ومن المقرر أن تصدر قرارها في القضية في شهر أبريل من العام المقبل.
بسبب عملية تجميل فاشلة.. مريضة تفقد ساقيها ومعاناة سنوات للحصول على تعويض
بسبب عملية تجميل فاشلة.. مريضة تفقد ساقيها ومعاناة سنوات للحصول على تعويض
بسبب عملية تجميل فاشلة.. مريضة تفقد ساقيها ومعاناة سنوات للحصول على تعويض
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