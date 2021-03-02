سامح شكري: فرض الأمر الواقع في سد النهضة تجاوز وخروج عن المألوف.. فيديو





وأضاف "وزير الخارجية المصري"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدى ، أن الدولة المصرية تدعم مقترح السودان بتشكيل رباعية دولية بشأن مفاوضات سد النهضة، كما أن أي سياسات لفرض أمر واقع بشأن سد النهضة تعتبر تجاوز وخروج عن المألوف.





وتابع أن التشاور والتنسيق فى الاطار السياسي مهم جدًا ولدينا هوية عربية وسياسية فى الاتحاد الافريقي وهناك قضايا عديدة مرتبطة بالأمن والاستقرار فى شرق افريقيا تجعل لنا رؤية محددة والعمل مع اشقائنا لدعم التعاون والاستقرار.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أنه اذا لم يكن هناك استقرار سيصعب عبور تلك المراحل في اطار التنمية المشتركة.



قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك رؤية مشتركة بين مصر والسودان، وذلك بحكم أن البلدين دولتي مصب لنهر النيل، ومنخرطين في التوصل بحسن نية إلى اتفاق يراعي الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.