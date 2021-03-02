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محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركات خدمات البترول الجوية للتنسيق للعيد القومي للمحافظة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:48 م
صدى البلد
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ايمن محمد
اجتمع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  واللواء يحيي حسين رئيس مجلس إدارة شركة خدمات البترول الجوية احدي شركات قطاع البترول في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والشركة  وذلك للتنسيق وحجز طائرات لنقل الضيوف المشاركين في احتفالية العيد القومي للمحافظة ومراسم رفع العلم  في طابا و افتتاحات عددًا كبيرًا من المشروعات الخدمية بمدن المحافظة ونقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة من مسجد السلام بمدينة طور سيناء.

وفي نهاية اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة لرئيس الشركة تقديرًا لتعاونه وجهوده المتميزة، وتحتفل محافظة جنوب سيناء  بالعيد القومي للمحافظة  في ١٩ مارس بذكري عودة طابا  لحضن الوطن .

زار وفد قوات حفظ السلام اليوم متحف آثار شرم الشيخ   في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا  في الموجة الثانيه .

 وكان في استقبالهم الدكتور شنودة رزق الله وكيل إدارة المتحف .

 ومن اجل الحرص علي تطبيقات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا  تم تقسيمهم الي ثلاث  مجموعات  الاولي كانت برفقة الدكتور شنودة رزق الله  و المجموعة الثانية كانت برفقة فاتن كمال وكيل  المتحف  والثالثة بمرافقة سعيد العسال امين المتحف  وقاموا بالشرح  للوفود داخل قاعات عرض الآثار .

 وقد  أشرف علي استقبال وفد قوات حفظ السلام ميريام ادوارد المشرف العام علي المتحف ومحمد حسنين مدير المتحف  
وقد أشاد وفد قوات حفظ السلام علي المتحف خلال جولتهم الإرشادية التي تعرفوا فيها علي مقتنيات المتحف  بالمتحف وروعة الآثار المصرية 

  أثنى الوفد على زيارة هذا الصرح العظيم الذي تلألأ بمدينة شرم الشيخ، وعبر عن إعجابه الشديد بالقطع الآثرية الموجودة بالمتحف خاصة مقتنيات الملك الذهبي "توت عنخ آمون"، وكذلك محاكاة المقبرة.

وفي نهايه الزيارة حرص جميع أفراد وفد قوات حفظ السلام  على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليدًا لهذه الذكرى.
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