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محافظات

مد فترة تلقي طلبات التعويضات لأهالي النوبة حتى 16 مارس الجاري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:41 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
وافقت اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويض من لم يتم تعويضه من أبناء النوبة بمد فترة تلقى الطلبات للمرة الثانية حتى 16 مارس الجارى لتقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى حيث يأتي ذلك في إطار التسهيلات المقدمة من الدولة لأهالى النوبة وبناءً على طلب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه فى إطار حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات لأبناء النوبة تم إعطاء مهلة جديدة لاستكمال المستندات والأوراق المطلوبة بإجمالى 5329 مستحقًا وذلك من إجمالى 11 ألفا و 500 مستحق حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا.


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وأوضح محافظ أسوان أنه تم تخصيص 16 لجنة لتلقى الطلبات يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا حيث تشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان ، بجانب لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الإنتفاع فى الجزر ، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى ، فضلًا عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.


وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينه على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى  بالأمم المتحدة بنيويورك .


وأوضح المحافظ، أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين  ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منها ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك اختيار أفضل ٣٠  مبادرة تعزز الابتكار الحضري  .


يذكر أن جائزة قوانغتشو انطلقت منذ عام 2015  وترتكز على الأساليب المبتكرة التي اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بجانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة ، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين .
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