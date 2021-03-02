أول تعليق من عميد حقوق سوهاج على واقعة سؤال أشرف بن شرقي بامتحان القانون الدولي

أعلن الدكتور حازم عبدالرحمن، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج ، أنه لم يرى أي إساءة في سؤال امتحان الفرقة الرابعة الذي وضعه الدكتور أحمد عبدالموجود، ولا يوجد فيه أي مساس باللاعب أو نادي الزمالك أو مُشجعيه.





وأشار "عبدالرحمن" إلى أن السؤال الذي تم وضعه في مادة القانون الدولي، لا يحتاج إلى كل هذا الغضب المُثار من قِبل جماهير نادي الزمالك العريق، مؤكدًا أن الأمر أقل من العادي، حيث أنه يتم عادة اقتباس أسماء نجوم الرياضة والفن والسياسيين في مناقشة قضايا واقتباس تلك الأسماء يجعل الطالب مُتعمقًا أكثر في فهم السؤال ولديه قدرة أكبر في الإجابة عنه.





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وأضاف عميد كلية الحقوق أن السؤال يُناقش قضية مُتعلقة بالميراث وكيفية حلها، واختيار اسم لاعب الزمالك اشرف بن شرقي هو من أجل التسهيل على الطلاب في حل السؤال.



