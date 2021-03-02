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محافظات

تحصين 35 ألفًا و 390 طائرًا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.
 
 قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز ، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه تم تحصين 35 ألفًا و 390 طائرًا ضد الأمراض الوبائية، فضلًا عن تطهير 5 أسواق، و11 رياشة.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمليات التقصي النشط بـ 9 منازل، وجمع 20 عينة، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت عمليات التقصي النشط، والترصد للأمراض الوبائية، وأنفلونزا الطيور مستمرة. 

وقال عبداللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة
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