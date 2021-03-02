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أخبار البلد

محافظ بني سويف يكرم 90 من العاملين بالإدارة المحلية بعد اجتيازهم دورة «الموظف المبدع المحترف»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:09 م
صورة من التكريم
صورة من التكريم
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كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عددا من العاملين بالإدارة المحلية؛ بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التي نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ ، ومحمد جبر معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.

وسلم المحافظ المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربا ممن تم تدريبهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردا  في  الدورة الواحدة ، والتي عقدت  خلال شهور: يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020.

وقدم المحافظ التهنئة للمكرمين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية، في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة،وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية مرحلة التأهيل والتدريب للعنصر البشري والاستثمار فيه باعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي،وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، بما يسهم في إحداث التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة ، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كرم المحافظ أعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات وهم: محمد جبر معاون المحافظ، وهند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشاري للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس، ومشرفي التدريب شريف حنفي، ومحمد بشير، ونانسي طه، ونيرة نبيل، وأحمد سعد عرفه، بجانب تكريم مديري الموارد البشرية والشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لمساهمتهم في  تيسير عقد الدورات بقاعات الديوان العام.

محافظ بني سويف يكرم 90 من العاملين بالإدارة المحلية بعد اجتيازهم دورة «الموظف المبدع المحترف»
محافظ بني سويف يكرم 90 من العاملين بالإدارة المحلية بعد اجتيازهم دورة «الموظف المبدع المحترف»
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