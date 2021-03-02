هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟ أمين الفتوى يوضح

ورد سؤال للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول: "أمتلك محلا ولا أستطيع غلقه وقت الصلاة لأن فى ذلك مشقة وعندما ينتهى اليوم أجمع الصلوات.. فما الحكم؟".



وأجاب "ممدوح" ردا على السؤال قائلا: إن تأخير الصلاة غير جائز ومن كبائر الذنوب، فلك أن تصليها فى المحل، لأن الله لا يبارك فى رزق يمنع الإنسان من أداء صلاته ووجباته.



وأضاف ممدوح أنه يوجد وهم عند كثير من السيدات بأنه يجب أن لا يشاهدها أحد وهى تصلى، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة كانوا يصلون فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم والصحابيات يصلين خلفهم بلا سواتر.



اقرأ أيضا:

وأوضح ممدوح أن مصلى السيدات وعمل مكان مخصص لهن للصلاة، كلها أمور استحدثناها، فافرشى سجادتك واقفى صلى فى محلك، لكن أن تجمعى كل الصلوات وتصليهن فى آخر اليوم غير جائز.



صلاة المرأة أمام الرجال في الأماكن العامة.. أى مكان عام يمكن للمرأة أن تجد مكانا مستورًا ومخفيا عن أعين الرجال وتستر فيه نفسها جاز لها الصلاة فيه وهو الأفضل والأولى.

كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل

شرح الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل.





وقال سلامة، إن المرأة عليها أن تبحث عن مكان للصلاة يكون بعيدا عن أعين الرجال وساترا لها.





وأشار إلى أنه في بعض الأحيان لا يتوفر هذا الأمر ولا يخصص مكان للصلاة وفي هذه الحالة يجوز لها أن تتسر بأي شيء ممكن وتصلي فإن وقعت عليها أعين الرجال فصلاتها صحيحة، و يمكن لها أن تقف في زاوية المكان أو في نهاية الغرفة وتلصق ظهرها بالجدار وتصلي فإن لم يتيسر ذلك فيجوز الصلاة.





وذكر أن النساء في عهد النبي كن يصلين في المسجد في نهايته وذلك بدون حائل وطبيعي أن يحضر الرجال للصلاة في المسجد وسمح لهم النبي بذلك.





وورد أن امرأة أتت للنبي وقالت "يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، فقال لها: أنا أعلم أنك تحبين الصلاة معي وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا" فدل هذا على أن الستر للمرأة هو الأولى.