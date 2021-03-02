ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟ أمين الفتوى يوضح

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء جمال
ورد سؤال للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول: "أمتلك محلا ولا أستطيع غلقه وقت الصلاة لأن فى ذلك مشقة وعندما ينتهى اليوم أجمع الصلوات.. فما الحكم؟".

وأجاب "ممدوح" ردا على السؤال قائلا: إن تأخير الصلاة غير جائز ومن كبائر الذنوب، فلك أن تصليها فى المحل، لأن الله لا يبارك فى رزق يمنع الإنسان من أداء صلاته ووجباته.

وأضاف ممدوح أنه يوجد وهم عند كثير من السيدات بأنه يجب أن لا يشاهدها أحد وهى تصلى، وهذا غير صحيح، لأن الصحابة كانوا يصلون فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم والصحابيات يصلين خلفهم بلا سواتر.
 

اقرأ أيضا:

وأوضح ممدوح أن مصلى السيدات وعمل مكان مخصص لهن للصلاة، كلها أمور استحدثناها، فافرشى سجادتك واقفى صلى فى محلك، لكن أن تجمعى كل الصلوات وتصليهن فى آخر اليوم غير جائز.

حكم صلاة المرأة أمام الرجال في الأماكن العامة
صلاة المرأة أمام الرجال في الأماكن العامة.. أى مكان عام يمكن للمرأة أن تجد مكانا مستورًا ومخفيا عن أعين الرجال وتستر فيه نفسها جاز لها الصلاة فيه وهو الأفضل والأولى.

كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل
شرح الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كيفية صلاة المرأة في حضور الرجال في العمل.

وقال سلامة، إن المرأة عليها أن تبحث عن مكان للصلاة يكون بعيدا عن أعين الرجال وساترا لها.

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان لا يتوفر هذا الأمر ولا يخصص مكان للصلاة وفي هذه الحالة يجوز لها أن تتسر بأي شيء ممكن وتصلي فإن وقعت عليها أعين الرجال فصلاتها صحيحة، ويمكن لها أن تقف في زاوية المكان أو في نهاية الغرفة وتلصق ظهرها بالجدار وتصلي فإن لم يتيسر ذلك فيجوز الصلاة.

وذكر أن النساء في عهد النبي كن يصلين في المسجد في نهايته وذلك بدون حائل وطبيعي أن يحضر الرجال للصلاة في المسجد وسمح لهم النبي بذلك.

وورد أن امرأة أتت للنبي وقالت "يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك، فقال لها: أنا أعلم أنك تحبين الصلاة معي وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدي هذا" فدل هذا على أن الستر للمرأة هو الأولى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تكفير ذنب تأخير الصلاة.. الإفتاء توضح

لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم ؟.. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

هل تقبل صلاة المرأة أمام الرجال؟

كيف تصلي صلاة صحيحة للرجال والنساء

حكم صلاة ربة المنزل المُجهدة من أعمال البيت وهى جالسة

حكم الضحك في الصلاة.. وشروط صحتها

ترشيحاتنا

جماهير الأهلي والزمالك تتضامن مع أشرف بن شرقي بسبب امتحان كلية حقوق

مطلب عاجل لأهالي ضحايا مرفأ بيروت المروع

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة .. بيان مصرى سودانى مشترك

كل ما تريد معرفته عن باتريس موتسيبي الأقرب لـ رئاسة الكاف

رغم المفاجأة.. عبد المنصف يكشف سر التصدي لركلة جزاء الزمالك

عمرو الليثي يستضيف زوجتي الفنانين يوسف الشريف و إدوارد .. الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب