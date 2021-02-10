هل تقبل صلاة المرأة وقدمها مكشوفة ؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل تجوز صلاة المرأة دون ان تستر قدميها؟.





ورد وسام، قائلًا: أن صلاة المرأة وهي ساترة لقدميها أفضل واولى وهو رأي الجمهور، لكن ان لم تستطع ذلك فيجوز ولا حرج في ذلك وهذا مذهب الحنفية، وهذا ليس في الصلاة فقط.





وأشار إلى أن المرأة ملزمة بتغطية قدميها في الصلاة وخارج الصلاة وعليها أن تستر قدميها مع الحجاب خارج المنزل.



