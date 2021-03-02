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أخبار العالم

نائب رئيس الوزراء القطري يصل إلى القاهرة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:04 م
عبدالرحمن بن محمد
عبدالرحمن بن محمد آل ثاني
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حسام رضوان
ذكرت قناة "الشرق" السعودية في خبر عاجل لها أن نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى القاهرة.

وجاء ذلك وسط جهود المصالحة العربية بين الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي انطلقت من قمة مجلس التعاون الخليجي (العلا) في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الزيارة بعد اجتماع بين آل ثاني والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج الذي يزور قطر حاليا، كما تمّ خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات في المنطقة.

وقال آل ثاني إن السبيل الوحيد لحل الأزمة في اليمن هو التفاوض بين اليمنيين.
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