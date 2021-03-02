ضربوني بسبب إدارتي للمباراة .. حكم يحرر محضرا ضد فريق كرة قدم في الدقهلية

حرر حكم مباراة فريقي منية سمنود وشباب بدواي، بدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بالدقهلية محضرًا بمركز شرطة اجا يتهم فيه أفراد الجهاز الفني لنادي شباب بدواي بالاعتداء عليه بالضرب اعتراضًا على قراراته التحكيمية خلال المباراة التى اقيمت على ملعب مركز شباب منية سمنود.





وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من أحمد لطفي إبراهيم، 32 عامًا، أخصائي نشاط رياضي بكلية العلوم جامعة المنصورة ومقيم بندر دكرنس "حكم مباراة كرة القدم بين نادي منية سمنود ومركز شباب بدواي" .





واتهم الحكم مسئولين بقطاع الناشئين بمركز شباب بداوي ولاعبين بالفريق وإداريين بالسب والشتم والاعتداء عليه باليد.





وبسؤاله عن عدم إثبات ذلك عقب انتهاء المباراة قرر بأنه لم تكن لديه الرغبة في إثبات ذلك، إلا أنه بمراجعة رؤسائه، طلبوا منه تحرير محضر إثبات حالة.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٠٧ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز شرطة اجا وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



