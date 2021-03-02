"صبحي" يلتقي رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، لمناقشة خطة الاتحاد وما تم تنفيذه في المرحلة الماضية، واستعدادات الاتحاد في الفترة المقبلة لاستضافة العديد من البطولات على المستويين المحلي والدولي.





حضر اللقاء الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة الرياضية، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير للتنمية الرياضية.





أكد وزير الشباب والرياضة أن الملاحة الرياضة من أكثر اللعبات التي يمكن تسويقها سياحيا، لتنشيط السياحة بصفة عامة، موجها بضرورة العمل على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة وخاصة في المحافظات الحدودية، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحة الرياضية.





وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للملاحة الرياضية وهو ضمن الاتحادات النوعية التي تهتم بتطوير مفهوم الممارسة الرياضية، في إطار خطة واستراتيجية الوزارة وسعيها لإعداد الكوادر الوطنية في مختلف مجالات اللعبة بدلا من الاستعانة بالخبرات الأجنبية كخطوة أولى في اتجاه تمصير الكوادر الرياضية، وتأكيدًا على جهود الوزارة في تحقيقه رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب.





واستعرض رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية إنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية آخرها تدشين أول مركز للإعداد والتدريب في مصر بالواحات البحرية خلال جولة وزير الشباب والرياضة الأخيرة، كما استعرض الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة مصر الدولية للملاحة الرياضية أكتوبر المقبل بشرم الشيخ، وكذلك استضافة مصر للبطولة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية، وكذا الاستعداد لاستضافة وفد من الاتحاد الدولي للملاحة الرياضية مطلع مايو المقبل، والاستعداد للمشاركة ببطولة البحر المتوسط بصربيا ابريل المقبل، والتجهيز لمعسكر خارجي بالأردن خلال مارس الجاري.





أضاف الدكتور مؤنس أبو عوف خلال استعراضه لخطة الاتحاد في الفترة المقبلة مبادرة "بوصلة الملاحة الرياضية-استكشف-استمتع-مصر" والتي ترتكز على عدة محاور منها الثقافية والتنموية والرياضية والسياحية والإعلامية بالتعاون مع عدة جهات منها وزارات السياحة والآثار والبيئة، واتحادات "الثقافة الرياضية، الألعاب الالكترونية، الجامعات والمعاهد العليا، والرياضة المدرسية".





وتقدم ابوعوف بالشكر الي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لدعمه المادي والمعنوي الكبير للمجلس واللعبة، مؤكدا بذل المجلس أقصى جهد للنهوض بالملاحة الرياضية لخدمة الوطن، وتقديم جهد متكامل لخدمة الملاحة الدولية.