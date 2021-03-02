تعرف على تفاصيل فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري

قالت الدكتورة مرفت السمان منسق الشبكة الإعلامية لمدن الإبداع بأسوان بأن المحافظة تلقت دعوة من المدينة الصينية برغبتهم فى المشاركة بمسابقة إختيار أفضل مدن التطور الحضارى على مستوى العالم التى تقدم لها نحو 273 مدينة يمثلون 60 دولة على مستوى العالم، وذلك خلال شهر أبريل من العام الماضى 2020، وامتد فتح باب المشاركة حتى ديسمبر 2020، ثم تأخر إعلان النتائج بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".
وأشارت مرفت السمان في تصريحات خاصة بأن قوانغتشو هى مدينة صينية تنظم جائزة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، لاختيار أفضل مدن التطور الحضارى على مستوى العالم ، وفى هذا الإطار تم عقد اجتماع برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لطرح كيفية المشاركة فى المسابقة، ووقع الاختيار على المشاركة فى المسابقة من خلال عدة مشروعات تنموية تساهم فى خدمة التطوير الحضرى وفى نفس الوقت لا تؤثر على التراث الحضارى والبيئة بالمحافظة.
ومن هذه المشروعات هو مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والذى يعد من أفضل مشروعات الطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط لمساهمته وربطه بالتعلم والتعليم، كما يهدف إلى الاستدامة ولا يؤثر على البيئة ولكنه يحافظ عليها.
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وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينه على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح المحافظ أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك أختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الأبتكار الحضري.
فيما أكد خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان على أن أسوان تستحق بأن تكون دائمًا من أفضل مدن العالم ، وهو ما تجسد واقعيًا بفوزها بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري من بين 273 مدينة على مستوى العالم.
يذكر أن جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة ، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين .
وأشارت مرفت السمان في تصريحات خاصة بأن قوانغتشو هى مدينة صينية تنظم جائزة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، لاختيار أفضل مدن التطور الحضارى على مستوى العالم ، وفى هذا الإطار تم عقد اجتماع برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لطرح كيفية المشاركة فى المسابقة، ووقع الاختيار على المشاركة فى المسابقة من خلال عدة مشروعات تنموية تساهم فى خدمة التطوير الحضرى وفى نفس الوقت لا تؤثر على التراث الحضارى والبيئة بالمحافظة.
ومن هذه المشروعات هو مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والذى يعد من أفضل مشروعات الطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط لمساهمته وربطه بالتعلم والتعليم، كما يهدف إلى الاستدامة ولا يؤثر على البيئة ولكنه يحافظ عليها.
واقرأ أيضًا:
مد فترة تلقي طلبات التعويضات لأهالي النوبة حتى 16 مارس الجاري
وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينه على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح المحافظ أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك أختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الأبتكار الحضري.
فيما أكد خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان على أن أسوان تستحق بأن تكون دائمًا من أفضل مدن العالم ، وهو ما تجسد واقعيًا بفوزها بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري من بين 273 مدينة على مستوى العالم.
يذكر أن جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة ، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين .