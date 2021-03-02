ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عكاشة: إثيوبيا تمر بظروف صعبة والتصرفات الأحادية حول سد النهضة مرفوضة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:59 م
سامح شكرى
سامح شكرى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء وزير خارجية السودان والرئيس عبد الفتاح السيسي على درجة بالغة من الأهمية، في لحظة تمر بها المنطقة بالعديد من الإشكاليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، «التعاون بين مصر والسودان أمر ضروري في ظل تعثر أكثر من جولة لمفاوضات سد النهضة»، مشيرًا إلى أن محاولة إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع أمر غير مقبول من قبل القاهرة والخرطوم.

وتابع «إثيوبيا تمر بظروف صعبة، في ظل ترقب وقلق عالمي»، مؤكدا أن العلاقات المصرية السودانية استثنائية، وتتمتع بدرجة كبيرة من الخصوصية.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي اليوم، الثلاثاء، أن الاتفاق حول سد النهضة، هو السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الشعوب الثلاثة.

وتابع أن على مدار العقد الماضي، انخرطت مصر في التفاوض بكل انفتاح، مضيفا: «نأتي الآن إلى مرحلة في غاية الأهمية بعد هذه الجولات»، رافضا «التصرفات الأحادية» أو سياسات لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أنها تخرج عن السياسة الإيجابية.

وشدد شكري على أهمية أن تبدي إثيوبيا حسن النية في المفاوضات، بعد أن أبدتها مصر من خلال اتفاق واشنطن، مؤكدًا أن من غير الممكن الدخول في مفاوضات «لا نهائية».

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات بينه وبين نظيرته السودانية، تطرقت بعمق خلال المباحثات إلى العديد من القضايا منها سد النهضة، وتفعيل الآليات التي تعزز العلاقات الثنائية في كافة مناحيها.

وأكد أن العلاقات مع السودان خاصة، ومصر تسعى إلى تعزيزها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لا ملء دون اتفاق.. السودان يحذر إثيوبيا بسبب سد النهضة

تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. فيديو

تصعيد خطير على الحدود بين السودان وإثيوبيا.. دبلوماسيون وخبراء: مصر تتصرف بشكل مدروس.. القاهرة تدرك حساسية الموقف وتؤيد الحلول السلمية التفاوضية.. وتحركات أديس أبابا تكشف زيف ادعاءاتها

خالد عكاشة: رئيس الكونغو على دراية كاملة بملف أزمة سد النهضة

نشأت الديهي: إثيوبيا تهدد 160 مليون مواطن.. فيديو

السودان يحذر إثيوبيا من ملء وتشغيل سد النهضة

ترشيحاتنا

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

جماهير الأهلي والزمالك تتضامن مع أشرف بن شرقي بسبب امتحان كلية حقوق

رئيس الوزراء يستكمل مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية

أمير توفيق : أحمد عبدالقادر موهبة انتظروها مع الأهلي بعد انتهاء إعارته

أول تعليق من بيراميدز بعد الفوز على المصري في الدوري

الدفع يا المنع.. تفاصيل قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون دولار لصالح أشيمبونج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر