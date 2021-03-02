خالد عكاشة: إثيوبيا تمر بظروف صعبة والتصرفات الأحادية حول سد النهضة مرفوضة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء وزير خارجية السودان والرئيس عبد الفتاح السيسي على درجة بالغة من الأهمية، في لحظة تمر بها المنطقة بالعديد من الإشكاليات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، «التعاون بين مصر والسودان أمر ضروري في ظل تعثر أكثر من جولة لمفاوضات سد النهضة»، مشيرًا إلى أن محاولة إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع أمر غير مقبول من قبل القاهرة والخرطوم.





وتابع «إثيوبيا تمر بظروف صعبة، في ظل ترقب وقلق عالمي»، مؤكدا أن العلاقات المصرية السودانية استثنائية، وتتمتع بدرجة كبيرة من الخصوصية.





وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي اليوم، الثلاثاء، أن الاتفاق حول سد النهضة، هو السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الشعوب الثلاثة.

وتابع أن على مدار العقد الماضي، انخرطت مصر في التفاوض بكل انفتاح، مضيفا: «نأتي الآن إلى مرحلة في غاية الأهمية بعد هذه الجولات»، رافضا «التصرفات الأحادية» أو سياسات لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أنها تخرج عن السياسة الإيجابية.

وشدد شكري على أهمية أن تبدي إثيوبيا حسن النية في المفاوضات، بعد أن أبدتها مصر من خلال اتفاق واشنطن، مؤكدًا أن من غير الممكن الدخول في مفاوضات «لا نهائية».

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات بينه وبين نظيرته السودانية، تطرقت بعمق خلال المباحثات إلى العديد من القضايا منها سد النهضة، وتفعيل الآليات التي تعزز العلاقات الثنائية في كافة مناحيها.

وأكد أن العلاقات مع السودان خاصة، ومصر تسعى إلى تعزيزها.