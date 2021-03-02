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بـ 21 مليار جنيه .. وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع ضخم لتطوير الغزل والنسيج .. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:35 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
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هاني حسين
قال  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه كان عضوا في جمعية  شباب رجال الأعمال المصريين وفي عام 1995  تم البدء في عقد مؤتمرات اقتصادية عامة ثم  تنظيم مؤتمر حول أهمية صناعة الغزل والنسيج والقطن في مصر .

وأضاف هشام توفيق في حواره على قناة " الحدث اليوم"، أن  صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم صناعة  لارتباطها بالزارعة وصناعة الملابس الجاهزة والتجارة ".

 وتابع هشام توفيق:"  صناعة الغزل والنسيج مهمة للتصدير والتجارة الخارجية، ومع تولي مسؤولية الوزارة  وجدت استشاري قام بتصميم دراسة كاملة حول شركة الغزل والنسيج  لتطوير الغزل والنسيج ".

 وأكمل هشام توفيق:" الرئيس السيسي وجه بتطوير الغزل والنسيج وتوفير التمويل المطلوب للتطوير وبدأنا من 2019 لتطوير شركة الغزل والنسيج ".

ولفت هشام توفيق:"  نعمل على الانتهاء من مشروع تطوير الغزل والنسيج  سواء من تدريب العمالة و تغيير الإدارات ودمج الشركات ووجود إدارة  مركزية للتسويق، وتكلفة المشروع  21 مليار جنيه ومن المتوقع أن يبدأ عمل مصنع تلو الاخر في الغزل والنسيج  في النصف الثاني من عام 2022".

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