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اقتصاد

تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-3-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:58 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
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هاجر رزق
ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر، بختام تعاملات الأمس.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية إلى 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية 4.06 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك الاهلى 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى عند 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
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