تعرف على سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-3-2021

ينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية إلى 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سوجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية 4.06 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك الاهلى 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى عند 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية إلى 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
سوجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..الرقابة المالية تسمح لشركات التخصيم بتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية 4.06 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك الاهلى 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 4.13 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى عند 4.06 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان 4.07 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع.