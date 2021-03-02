مأزق الموسم في ليفربول.. وبدأت رحلة البحث عن بديل لـ محمد صلاح





ويضطلع صلاح للمشاركة مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أولمبياد طوكية التي تنطلق في يوليو القادم بعد تأجيلها لـ عام بسبب جائحة كورونا التي توقفت معها الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.





الصحف الإنجليزية تفجر الأزمة





الصحف الإنجليزية وعلى رأسها صحيفة ليفربول إيكو بدأت في طرح التساؤلات حول موقف محمد صلاح من المشاركة في الأوليمبياد من عدمها مع احتياج الفريق له خلال تلك الفترة.





كما أن ليفربول إيكو استطلعت نية المدير الفني يورجن كلوب، فكتبت أنه متردد بشأن السماح والموافقة لمحمد صلاح في البطولة، خاصة أن وعدها سيتوافق مع انطلاقة الموسم الجديد للريدز.





موقف صلاح من المشاركة





لم يحدد محمد صلاح موقفه من المشاركة لكنه لم يواجه تصريحات المدير الفني شوقي غريب بأي رد فعل، وهو ما يؤكد نية صلاح للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي وعدم اعتراضه على ذلك باعتبارها بطولة دولية هامة يفضل كبار نجوم العالم المشاركة بها.





ويحق للمنتخب الأولمبي استدعاء 3 لاعبين من الفريق الوطني أو فوق السن لتدعيم صفوف المنتخب الأوليمبي، ووفقا لتصريحات شوقي غريب فإن صلاح قد يكون على رأسهم.





هل هناك بديل لـ صلاح





في ظل غياب صلاح عن التواجد مع ليفربول في بداية الموسم قد يضطر ليفربول لعقد صفقة جديدة لتدعيم خطوطه، لكن العائد من الإصابة دييجو جوتا قد يملأ فراغ صلاح مع تواجد تياجو ألكانتارا القادر على أداء أدوار هجومية متعددة.





وتظل خيارات كلوب مفتوحة للاعتماد على لاعبين مثل شيردان شاكيري وديفورك أوريجي في خط الهجوم مثلما فعل ذلك في مبارته الحاسمة ضد برشلونة الموسم قبل السابق وفاز بها بـ 4 أهداف مقابل لاشيء.

بات الفريق الكروي لنادي ليفربول الإنجليزي على وشك الوقوع في مأزق اضطراري بسبب الغياب المتوقع لنجمه الأول محمد صلاح خلال شهر يوليو القادم.