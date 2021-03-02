طرق إزالة حشوة الرصاص.. وبدائلها

يعتبر الزئبق سام لجسمك وبالتأكيد لا يجب أن يكون في فمك، إن كنت على معرفة بمخاطر الحشوات الفضية واضرارها على صحتك، وتريد إزالة حشو الرصاص فعليك بالإسراع، وذلك لأن كلما طالت مدة وجود حشوات فضية في فمك، زاد احتمال وجود الزئبق في جسمك وزاد تأثيره على صحتك .





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وعلى الرغم من أنه سيكون من الصعب ازالة حشو الرصاص الموجودة في اسنانك، إلا أنه يمكنك منعه من الاستمرار في البناء، وأفضل خيار لك هو اللجوء إلى الطبيب ليساعدك على إزالة حشوات الرصاص واستبدالها .







ويمكن إزالة حشو الرصاص الفضية واستبدالها بمادة آمنة وغير سامة هو إجراء شائع في طب الأسنان. تأكد دائمًا من إتمام هذا الإجراء غير المؤلم من قبل طبيب أسنان شامل ذي خبرة يفهم في كيفية إزالة حشوات الرصاص بأمان وفعالية دون ان يتسبب في كسر أسنانك.





وعلى طبيبك لعدم يتم إزالة حشو الرصاص ان تستخدم حشوات مركبة طبيعية وفعالة، ولا تعتبر سامة، وتعطي نفس لون الأسنان الطبيعية، وان تصبح قوية تتحمل مضغ الطعام جيدا دون ان تتفتت مع مرور الوقت .