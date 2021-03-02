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أخبار العالم

إطلاق نار في منشأة صحية.. وقرار عاجل من النيابة السعودية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:50 م
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
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محمود نوفل
أصدر النائب العام بالمملكة العربية السعودية  أمرا  بالقبض على احد الأشخاص بعد إطلاق النار على منشأة صحية والتحقيق معه فورًا لمعرفة الدوافع وراء جريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه.


وحسب صحيفة سبق السعودية؛ فقد رصد مركز الرصد النيابي فيديو يظهر محتواه شخصا يقوم بإطلاق النار من مسدس بحوزته على منشأة صحية.


وأوضح المصدر أن إطلاق النار يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، بحسب الصحيفة السعودية.


وأكد المصدر أن  الجاني يواجه العقوبات الجزائية المشددة لقيامه بالاعتداء على أحد المرافق الحيوية العامة.


وأضاف أن النيابة العامة معنية بالحماية الجزائية للمنشآت العامة، وبخاصة المنشآت الصحية، وحماية منسوبيها والمستفيدين منها، وأن المساس بها يضع الجاني تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.
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