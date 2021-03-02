برلمانية تطالب بمنح علمية لتأهيل طلاب التعليم الفني وصغار المصنعين

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، إن العامل هو العنصر الأساسي في بيئة العامل ومن هنا يلزم علينا الاهتمام به وتدريبه على كافة مستجدات التكنولوجيا الصناعية الحديثة التي تستخدم الآن في إدارة المشروعات بمختلف أحجامها سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، ومن ثم نجد إن الفيصل في الوصول إلى المنافسة العالمية هي مدى الخبرات والمهارات التي تسهم في نجاح وتحقيق الأهداف المرادة من المشروع.





وطالبت "أبو السعد" في تصريحات لـ "صدى البلد"، باستقطاب الخبراء والمتخصصين العالميين في تدريب طلاب التعليم الفني وعمل منح علمية لصغار الصناع على أحدث ثغرات العملية الصناعية مما يمكنهم من سرعة التكيف على ما هو جديد، فضلا عن تشكيل هيئة بكافة المصانع تختص بتقديم التدريبات العملية للطلاب، معقبة " احنا مش عايزين تعليم علي ورق والعملي جزء من الواقع ولازم يتدرس".





ولفتت النائبة، إلي أن دعم مخرجات التعليم الفني علي رأس أولويات أجندة المجلس بالفترة الحالية وبالفعل جاري المناقشات والإستطلاع علي مشروع قانون الجامعات التكنولوجية وغيرها من التشريعات وذلك إيمانا ويقينا بالدور الفعال التي يكمن بالتعليم الفني في النهوض بالمنظومة الاقتصادية ككل .





أطلق النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، حملة "الصنايع بختها مش ضايع"، لدعم جهود القيادة السياسية فى تطوير منظومة التعليم الفني فى مصر والتغلب علي الصورة الذهنية السلبية التى تكونت علي مدار السنوات الماضية بشأنها، حيث يمثل التعليم الفني جزء رئيسي من التنمية وتقدم الدول، وكوادره أصبحت عناصر أساسية فى البناء والتطوير بكافة القطاعات.





وأكد "توفيق" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الدولة المصرية تعمل علي تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني وتتغلب علي جميع إشكالياته، علي مستوي البيئة التنفيذية والتشريعية، ولكن التحديات لا تزال كبيرة تتطلب ثقافة مجتمعية تواجه الموروثات القديمة التى تكونت بشأن المنظومة وخاصة علي مستوي التعليم الفني الذي ارتبطت به كلمات"سبعة صنايع والبخت ضايع".





ولفت توفيق إلي أنه مع رغبته فى الانضمام للجنة التعليم وتكنولوجيا الإتصالات بمجلس الشيوخ المنتظر أن يواصل أعماله خلال الفترة المقبلة، لديه خطة ورؤية متكاملة نحو دعم جهود التحول الرقمي والتعليم الفني، والتغلب علي إشكاليات كل منهم.





ورأي النائب ضرورة وضع مواجه الموروثات القديمة عن منظومة التعليم الفني لدي المواطنين فى مقدمه الإهتمامات والتفكير دائما علي أرض الواقع برؤي تواجه هذه المورثات وعلي رأسها"سبعة صنايع وبختها ضايع"، وذلك من خلال حملة مجتمعية وثقافية بكافة ربوع الوطن تحت عنوان""الصنايع بختها مش ضايع".





فى السياق ذاته أكد أن هذه الحملة ستكون توعوية بما يتم من جهود فى بيئة التعليم الفني والانتقال لبيئة التعليم التكنولوجي سواء علي مستوي المدارس التكنولوجية، والجامعات التكنولوجية، وتسليط الأضواء علي النماذج التى حققت إنجازات جراء تعليمهم الفني، وأيضا ما يتم من إجراءات للالتحاق بهذه النوعية الجديدة من المدارس والجامعات،وأيضا المدارس الصناعية المتطورة التى تربط الطلاب بسوق العمل وغيرها من كافة التحركات التى تتغلب علي الصورة المجتمعية السلبية عن التعليم الفني فى مصر.





واختتم "توفيق" حديثه بالتأكيد على أن هذه الحملة سيتم إثارتها بمناقشات مجلس الشيوخ وبلجنة التعليم وتكنولوجيا الاتصالات فى ضوء رؤيتها لما يتم من جهود ببيئة التعليم الفني والتحول الرقمي، بجانب التنسيق بشأن عمل زيارات ميدانية للمدارس والجامعات التكنولوجية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية لمواجهة الموروثات القديمة بشأن كل منهم، مع التطرق لبيئة المشروعات الصغير والمتوسطة التى تتيح فرص عمل لكوادر التعليم الفني، وإمكانية تقديم تسهيلات وفرص أكبر للشباب.