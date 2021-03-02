طلع زملكاوي .. رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل جديدة عن سؤال وفاة أشرف بن شرقي

كشف أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل قيام أستاذ قانون بوضع سؤال عن وفاة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بكورونا في امتحان طلاب كلية الحقوق. أستاذالزمالكبكورونا





وقال أحمد عزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، :" السؤال كان افتراضيا والأمر أخد أكبر من حجمه".





وأضاف أحمد عزيز :" عضو هيئة التدريس منتدب لجامعة سوهاج، ولا نوافق على طريقة وضع السؤال بهذا الشكل ".





وتابع :" فور رؤية ورقة الامتحان تم إصدار بيان إدانة ونؤكد احترامنا لكل الاندية المصرية وكل اللاعبين المحترفين في مصر ونحترم كل الدول .





وأكمل :" تم إنهاء ندب عضو هيئة التدريس في الجامعة وما حدث تجاوز ولا يصح وضع اسم اللاعب لهذا الشكل في سؤال بامتحان"، مضيفا:" انا زملكاوي وعضو هيئة التدريس كمان زملكاوي ".



