جلسة تحضيرية بين اتحاد الكرة و بريزنتيشن و تذكرتي للتجهيز للمئوية

استضاف رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة المهندس أحمد مجاهد، الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن وتذكرتي، للتحضير لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، والتجهيز لعمل احتفالية تليق بمئوية الجبلاية.





واتفق الطرفان منتصر النبرواي وأحمد مجاهد على عقد جلسة بعد 10 أيام لعرض الرؤي والأفكار التي ستقام في مئوية اتحاد الكرة لإخراج المئوية بشكل مميز متضمنة أكثر من فكرة خاصة أنها ستشهد وجود العديد من رموز ونجوم الرياضة من معظم دول العالم وقيادات الاتحاد الدولي –فيفا- والاتحاد الإفريقي ورؤساء الاتحادات العربية.





واستقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب في مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التي تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة، كما يتضمن كتيب مئوية اتحاد الكرة العديد من نجوم كزة القدم المؤثرين وأيضا الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية وتكريم العديد من رموز الرياضة على مدار المائة عام.