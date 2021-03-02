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رياضة

لأول مرة.. الكشف عن سر فشل الأهلي فى ضم سيرينو من صن داونز

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:47 م
صدى البلد
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 أكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أن  الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه 

وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقًا أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر .

وكشف أمير توفيق عن تفاصيل الجملة الشهيرة " ساعة وترد علينا"لرمضان صبحى

وقال أمير توفيق أنه مهما كان الخلاف مع شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شئ .

 

وأضاف أن رمضان صبحي قدمنا له كل شئ ونجحنا في إنهاء كل الأمور ولكنه قال لي لدي عرض من بيراميدز فكانت الجملة التي جاءت عفوية قدامك ساعة وترد علينا .

وأوضح أنه لم يكن يقصد وقتها انها ستكون بهذا الشكل وتصل أن تكون تريند في مواقع التواصل الإجتماعي .

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