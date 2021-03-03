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محافظات

شاور 15 - 10 .. مبادرة لسائقي التاكسي بالزقازيق للتوصيل لأي مكان في المدينة.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:31 ص
مبادرة شاور 15
مبادرة " شاور 15 - 10 "
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محمد الطحاوي

يقع الكثير منا فريسة للاستغلاليين من سائقي التاكسي، أثناء الركوب معهم، ومغالاة باهظة في الثمن المفروض خلال الرحلة، ويفضل البعض  ركوب التوك توك بسبب الثمن القليل للأجرة، لذلك قام مجموعة من سائقي التاكسي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بإطلاق مبادرة من أجل حث الركاب على ركوب التاكسي بدلا من التوك توك من خلال توحيد الاسعار داخل المدينة لركوب وسيلة مواصلات آمنة ورخيصة، وألتقى صدى البلد أصحاب المبادرة للتعرف أكثر عليها .


أطلقنا مبادرة " شاور 15 - 10 " لجميع سائقي التاكسي بمدينة الزقازيق لمواجهة انتشار التوك توك داخل شوارع المدينة وتشيع الركاب علي استقلال التاكسي وبنفس سعر التوصيلة وعلي الا تزيد علي 10 جنيهات داخل مدينة الزقازيق و15 جنيها في حالة اذا ما كانت التوصيلة في أطراف مدينة الزقازيق..بهذة الكلمات بدأ أكرم عمارة صاحب ومؤسس مبادرة " شاور 15 - 10 " حديثه لموقع صدي البلد.


وأضاف "عمارة" انه عقب ان شهدت شوارع مدينة الزقازيق فى الفترة الأخيرة، حالة من الغضب تجاه سائقى التاكسى وإنتشار التوك توك بالشوارع الرئيسية داخل مدينة الزقازيق وارتفاع تعريفة الركوب بشكل كبير ولجوء عدد كبير من المواطنين الي استقلال سيارات السيرفيس والتوك توك وعقب قرارات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بحظر سير التوك توك داخل الشوارع الرئيسية فقد تم إطلاق المبادرة.


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وأستكمل "أكرم عمارة" انه تم إطلاق مبادرة " شاور 15 - 10 "، لتخفيض أجرة التاكسى والتي وصلت في بعض الأحيان الي 25 جنيها للتوصيلة داخل مدينة الزقازيق.


وأكد صاحب المبادرة انه مع شكاوى الأهالى وإبتعادهم عن استقلال التاكسى، واللجوء الي ركوب سيارات الميكروباص،والتوك توك فقد ساءت أوضاع سائقى التاكسى وكان لابد من إيجاد حل لتوفيق أوضاع سائقي التاكس والتوك توك.


وأشار الي أن المبادرة تلزم سائقى التاكسى بتقاضى تعريفة 10 جنيه في المشاوير القريبة، و15 جنيها فى المشاوير البعيدة، ويتم وضع ملصق مكتوب عليه اسم المبادرة وأرقام 10 و 15 حتي يتم تمييز السيارات للركاب.


وأختتم ان المبادرة لاقت استحسان ورضي الأهالى وأصحاب السيارات مشيرا الي انه وصل عدد السيارات المشاركة في المبادرة تجاوز الـ 120 سيارة،وجار طباعة ملصقات المبادرة كما انه تطوعت شركة كبرى لصيانة السيارات على مستوى محافظة الشرقية، بالقيام بالصيانة المجانية للسيارات المشاركة فى المبادرة، كما تطوع بعض أصحاب محلات اللحوم،و المطاعم،بعمل تخفيضات لأصحاب السيارات المشاركة فى المبادرة تشجيعا لهم على خدمة الأهالى.

شاور 15 - 10 .. مبادرة لسائقي التاكسي بالزقازيق للتوصيل لأي مكان في المدينة.. شاهد
شاور 15 - 10 .. مبادرة لسائقي التاكسي بالزقازيق للتوصيل لأي مكان في المدينة.. شاهد
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