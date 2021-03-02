بسبب مزاد خيري .. عرض نسخة فنية من بورشه تايكان للبيع

يعشق محبو عالم السيارات ، البحث عن كل ما هو جديد او مميز فى هذا المجال ، بالاضافة لحبهم للفن الذى تقوم به بعض الشركات فى طرازات خاصة لها بمشاركة فنانين .





ومن بين هذه النسخ الفنية تأتى السيارة تايكان 4S الكهربائية بالكامل ، التى اعلنت عنها مؤخرا شركة بورشه الالمانية لصناعة السيارات بالتعاون مع الفنان الأمريكي الشهير ريتشارد فيليبس لإنشاء هذه النسخة الفنية .





واستوحى الفنان الأمريكي ريتشارد فيليبس تصميم رسوماته من الطبيعة، حيث قام فيليبس بتكييف رسمته Queen of the Night والتي أنهاها في عام 2020 على ألواح السيارة.





وتظهر الرسمة بدقة فوق خط السقف باتجاه خلفية السيارة تايكان 4S الكهربائية، وتفتح الأزهار لتكشف عن سماء زرقاء مصحوبة بقطيع من الفراشات، اما القطعة الفنية الأكثر بروزًا تم رسمها على غطاء المحرك .





ويقول فيليبس إن الرسمة تأخذ في الاعتبار أن تصميم السيارة الكهربائية هي رمز للتنقل الكهربائي والسرعة ، كما أن السيارة بورشه تايكان 4S الكهربائية تم إنشاؤها في مدينة زيورخ السويسرية في ديسمبر 2020 .





وأوضحت شركة بورشه ان النسخ الفنية من السيارة تايكان 4S الكهربائية بالكامل ، سيتم عرضها في مزاد علني تابع لدار المزادات RM Sotheby في 6 أبريل 2021 القادم .





وتابعت شركة بورشه ان العائد الذى سيعود من المزاد بأكمله سيتم التبرع به لصندوق إغاثة يهدف إلى مساعدة المبدعين في سويسرا والذين عانوا من جائحة كورونا.