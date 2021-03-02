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توك شو

إنهم يدعون إلى دين جديد .. مشادة كلامية بين ضيفي أحمد موسى بسبب قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:22 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قالت اشجان البخاري، المحامية، انها ترفض بعض النصوص الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحة أن مصر واحدة من أكبر دول العالم ويجب ان يكون قانونها أفضل من ذلك . 

واضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الرئيس السيسي خصص عام كامل للمرأة المصرية، وعينها وزيرة وسفيرة وقاضية ولا يجب ان يكون هذا وضعها في القانون الجديد.

وأشارت، الى انه لابد من مناقشة القوانين في الدول العربية واختيار أفضلها في قانون الأحوال الشخصية .

ومن جانبه اعترض المحامي عصام عجاج، احد ضيوف البرنامج على طلب المحامية باعطاء الولاية للمرأة مرددا: « الولاية للاب انتو هتخترعوا دين جديد».

وتابع متهكما: «انهم يدعون الي دين جديد». 
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