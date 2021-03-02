خناقة بين ضيوف أحمد موسى بسبب لفظ 24 مليون عانس في مصر

قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن هناك 24 مليون سيدة بدون رجل؛ والبعض مكتوب في بطاقته "أعزب" وهو متزوج؛ مما يشكل صعوبة في تطبيق القانون عليه في حالة فرض عقوبة على من يتزوج سرا على زوجته.





وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الذي يرغب في الزواج يكتب إقرارا بأنه لم يتزوج بأخرى، وأن كان مكتوبا في بطاقته متزوج يقدم شهادة وفاة الزوجة القديمة.





ومن جانبها، قالت أشجان البخاري، المحامية، إنها ترفض بعض النصوص الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحة أن مصر واحدة من أكبر دول العالم، ويجب أن يكون قانونها أفضل من ذلك.





وأضافت خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، «مينفعش الواحد يسيب مراته زي الكرسي في البيت ويروح يتجوز عليها من غير ما يقولها».



