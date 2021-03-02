لبنان.. المحتجون يقطعون الطرق الرئيسية في بيروت والجيش يتدخل

أفادت شبكة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحتجين قاموا بقطع طريق دوار كفرمان بالعوائق الحديدية احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية والانهيار الاقتصادي.





وقالت الشبكة، إن المحتجين، أحرقوا الاطارات المطاطية وسط الطريق، ما ادى إلى إغلاق طريق اوتوستراد النبطية - الزهراني - مرجعيون فى الاتجاهين.





وردد المحتجون هتافات ضد حاكم مصرف لبنان والقيادات السياسية التي اوصلت البلد إلى الإفلاس والجوع.





وحسب الشبكة، فإن الجيش اللبناني اضطر للتدخل في بعض المناطق لإعادة بعض الطرق التي أغلقها المحتجون، حيث توجهت وحدات الجيش لفتح طريق كورنيش المزرعة، بعد إغلاقه من المحتجين بالإطارات.





وسجّل سعر الصرف في السوق السوداء 10 آلاف ليرة مقابل الدولار للبيع، و9950 للشراء.

ولا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.





و"الدولار المدعوم"، أموال منحها المصرف المركزي للصرافين والتجار، بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار، بهدف استيراد السلع الضرورية، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق الموازية.





ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990).