كلية تكنولوجيا التعليم بحلوان تتخذ قرارا بشأن الإجراءات الاحترازية .. تفاصيل

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ان الكلية سوف تقوم بزيادة أعداد بوابات الدخول والخروج من الكلية وذلك لتفادي أى تكدس أو زحام قد يحدث أثناء دخول وخروج الطلاب لأداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وذلك بتوجيهات من الدكتور صبري علام عميد الكلية والدكتورحسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب.





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وقالت الكلية إنه في ضوء توجيهات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لتنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد فقد تقرر فتح بوابات الكلية بحيث يكون الباب الامامي مخصص للطلاب الذكور والباب الخلفي مخصص للطالبات.





ويأتى ذلك فى إطار خطة الكلية للاستعداد لاستقبال طلاب الفرقة الآولي والثالثة والرابعة لمرحلة البكالوريوس لأداء امتحاناتهم وذلك تزامنًا مع أول يوم امتحان لهم حيث تقام غدا الاربعاء ٢٠٢١/٣/٣.





وتقرر أيضا فتح البوابات لدخول الطلاب قبل موعد الامتحانات بساعة لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم وذلك تيسيرًا لهم ومنعًا للتزاحم على أبواب الكلية وتحقيقًا لمبدأ للتباعد المنشود حرصًا على سلامة الجميع.





أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة اليوم جولة تفقدية لمتابعة سير عملية الامتحانات والاطمئنان على متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تضمن صحة الطلاب و سلامتهم، مع التشديد على متابعة قياس درجات الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حافلات وكراس متحركة لكل من يحتاج إلى ذلك، وعربات إسعاف وغرف للعزل لحالات الاشتباه.



