كله ضرب مفيهوش شتيمة .. محام يفقد أعصابه على الهواء بسبب قانون الأحوال الشخصية |شاهد

انتقد عصام عجاج المحامي بالنقض، قانون الأحوال الشخصية، مضيفة : «قانون الأحوال الشخصية كله ضرب للرجل مفيهوش شتيمة»،





وإنفعل «عجاج» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، قائلا : «37 مادة من قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستوري، ده قانون سمك لبن تمر هندي».





وقال المحامي بالنقض، إنه تم تمكين المرأة حتى أصبحنا أن الرجال أمامهم 20 عاما حتى يتساووا بالمرأة، لافتا إلى أن الزوجة وتد الخيمة، مشيرا إلى أن 87% من حالات الطلاق سببها الخلع، مضيفًا «اللي بيرزع الباب وهو خارج بيتخلع».





وأوضح أن القانون لا ينصف الرجل ولكن يقف مع المرأة، وهذا قانون السبوبة، مضيفا أن الزوج قد يلجئ الي زواج من أمراه أخرى بسبب مرض زوجته الاولي حرصا عدم جرح مشاعرها او قدرة جنسية عالية وهذا حقه الشرعي، وهل من الشريعة أن الزوج يسجن.