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حوادث

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:24 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
لقي شاب مصرعه في انقلاب سيارة بطريق الاسماعيلية بورسعيد، تم نقله إلى مستشفى مشرحة مستشفى الحميات.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد، وفاة شخص يدعي عمر محمد عبد الرازق، أرض الجمعيات، 19 سنة، في انقلاب سيارة ملاكي سيارة رقم 4538 ط ص ه ، نزلة كوبرى ام كلثوم بطريق بورسعيد.

في سياق آخر، لقي شخص مصرعه، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة مجهولة بشخص، تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي فايد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بشخص بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي أمام مفارق سرابيوم.


وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف بتوجيه من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، وتبين مصرع شخص يدعي هشام هاني السيد عبده، القاهرة، 58 سنة، ونقله إلى مشرحة مستشفي  فايد. 

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