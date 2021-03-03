مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد

لقي شاب مصرعه في انقلاب سيارة بطريق الاسماعيلية بورسعيد، تم نقله إلى مستشفى مشرحة مستشفى الحميات.





تلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً يفيد، وفاة شخص يدعي عمر محمد عبد الرازق، أرض الجمعيات، 19 سنة، في انقلاب سيارة ملاكي سيارة رقم 4538 ط ص ه ، نزلة كوبرى ام كلثوم بطريق بورسعيد.





في سياق آخر، لقي شخص مصرعه، أمس الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة مجهولة بشخص، تم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي فايد، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



