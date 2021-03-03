10 نصائح غذائية للتخلص من اكتئاب الشتاء

الاضطراب العاطفي الموسمي هو نوع من الاكتئاب يُعتقد أنه ناتج عن تغير الفصول عادة تبدأ الأعراض في التفاقم حول الخريف والذروة خلال أشهر الشتاء.





تتشابه أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي مع أشكال الاكتئاب الأخرى بما في ذلك الشعور باليأس وقلة التركيز ، والانسحاب الاجتماعي ، والإرهاق، تشمل علاجات اضطراب القلق الاجتماعي الأدوية والعلاج بالكلام والتمارين الرياضية وتناول نظام غذائي صحي.





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قدم موقع healthline، بعض العادات والأفكار الغذائية التي تساعدك على تحسين مزاجك و التخلص من اكتئاب الشتاء..





- البروتينات الخالية من الدهون

إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من أوميغا 3 ، يعد السلمون مصدرًا رائعًا للبروتينات الخالية من الدهون في حين أن شريحة لحم الغنية بالدهون لذيذة بلا شك إلا أن نسبة الدهون المشبعة العالية قد لا تكون جيدة لمزاجك أو لجسمك، ومع ذلك تحتوي البروتينات الخالية من الدهون على الكثير من الأحماض الأمينية والتي قد تؤثر إيجابًا على مزاجك، تعتبر البروتينات الخالية من الدهون أيضًا مصدرًا رائعًا للطاقة وهو شيء ستحتاجه للمساعدة في التغلب على التعب.

للحصول على بروتين خالٍ من الدهون يفضل تناول صدور الدجاج المشوي المنقوع في عصير التفاح.





-أحماض أوميغا 3 الدهنية

تم الإشادة بأحماض أوميغا 3 الدهنية لفوائدها الصحية بما في ذلك التأثير المحتمل على مزاجك، وجدت دراسة واحدة من جامعة بيتسبرج أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض متوسطة أو خفيفة للاكتئاب.

تشمل المصادر التي تحتوي على أعلى مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية بذور الكتان والجوز والسلمون.





-التوت

يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض الاكتئاب وإرهاق جسمك، قد يساعد التوت الأزرق والتوت والفراولة في منع إفراز هرمون الكورتيزول وهو هرمون تنتجه الغدة الكظرية خلال المواقف العصيبة ، يتجه الكورتيزول نحو الحُصين وهو جزء كبير من الدماغ يخزن الذكريات ويوفر الاستجابات العاطفية ويساعد في التنقل احتفظ بالتوت في حقيبتك لمكافحة الإجهاد عند حدوثه.





-قلل من تناول السكر

قد يمنحك السكر القليل من السعادة في البداية لكن الأبحاث التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تشير إلى أن الكثير من السكر وعددا قليلا جدًا من أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تغير عقلك وظيفيًا وتبطئه، البحث عن كيفية عمل الدماغ مستمر دائمًا لكن من الآمن الابتعاد عن السكر خاصة إذا كنت تشعر بالاكتئاب، الانهيار بعد ارتفاع السكر يمكن أن يجعلك تشعر بأنك أسوأ من ذي قبل.





-حمض الفوليك

أعطت بعض الأبحاث حول تأثير حمض الفوليك على الدماغ نظرة ثاقبة حول كيفية تحسين مزاجك، هناك بعض الأدلة على أن الجسم يستخدمه لإنتاج السيروتونين وهو ناقل عصبي يؤثر على الحالة المزاجية ولكن لا يوجد دليل قاطع على كيفية عمله يعد تضمينه في نظامك الغذائي فكرة جيدة بغض النظر.

يمكنك الحصول على كميات كبيرة من حمض الفوليك في الخضروات الورقية ، ودقيق الشوفان ، وبذور عباد الشمس ، والبرتقال ، والحبوب المدعمة ، والعدس ، والبازلاء ، وفول الصويا.





-الشوكولاته الداكنة

تم إعطاء المشاركين في إحدى الدراسات مشروبًا مختلطًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة شهر، أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الحالة المزاجية والتي ربطها الباحثون بمحتوى عالٍ من مادة البوليفينول، البوليفينول هو نوع من مضادات الأكسدة.

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- فيتامين د

يعرف باسم "فيتامين أشعة الشمس" لأن جسمك يمكن أن يصنعه باستخدام الكوليسترول وامتصاص أشعة الشمس الطبيعية، قد يتحسن مزاجك مع أقل من 10 دقائق من التعرض للشمس، هذا هو السبب في أن العلاج بالضوء هو علاج مهم للاضطراب العاطفي الموسمي، يمكن لجسمك أيضًا امتصاص فيتامين د من خلال الطعام.

تشمل مصادر الغذاء التي تحتوي على فيتامين د الحليب وصفار البيض والفطر والأسماك التي تحتوي على عظام، يمكنك أيضًا الحصول على فيتامين د في شكل مكمل.



