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منوعات

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:02 ص
مخلوق غريب
مخلوق غريب
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عزة عاطف
نشر أحد المتجولين ليلًا عبر الغابات مقطع فيديو مرعباً عبر تطبيق TikTok لمخلوق غريب شاحب يقفز مسرعًا فوق العشب وينطلق نحوهم.
وقد رجّح الملايين من مستخدمي مواقع التواصل أن المخلوق هو "سكين واكر" شخصية أسطورية شهيرة يحكى أنه يتجول في الغابات ويمكنه التحول إلى أي حيوان.

يصور المقطع المتداول منطقة عشبية مضاءة بكشاف يحمله مصور الفيديو من السيارة برفقة زملائه، ويبدو الأمر كما لو أنهم يجوبون المنطقة بحثًا عن الحيوانات.

وبينما يتحدثون عن وجود حيوان أمامهم بعيدًا، فجأة يقطع حديثهم صوت رفيقهم يصرخ "ما هذا!"، في ذعر شديد.

تركز الكاميرا بعد ذلك على مخلوق شاحب يشبه الإنسان، يبدو أنه يندفع عبر العشب بسرعة رهيبة متوجهًا نحو السيارة.

كما يبدو صوت المصور مذعورًا، قائلًا "يا صاح، ما هذا؟!"، عند هذه النقطة تنحرف الكاميرا لأسفل وينتهي المقطع فجأة. 

كان عنوان الفيديو "مخيف" مصحوبًا برمز تعبيري صادم، وقد حقق المقطع شعبية عالية على تيك توك حيث حصد 6 ملايين مشاهدة وأكثر من 900 ألف إعجاب.
@midwestavenger

#stitch with @itz_louisvuitton No days off apparently 🙄 #familybusiness #Supernatural #foryou #fyp

♬ original sound - David Christopher
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