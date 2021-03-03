جنرال موتورز تستدعي تاهو ويوكون لاستبدال خزانات الوقود

أعلنت شركة جنرال موتورز عن حملة استدعاءات جديدة لسيارتها ، وهذه المرة تأتي سيارات شفروليه تاهو 2021، وجي إم سي يوكون 2021 الرياضية متعددة الاستخدامات ، ضمن هذه القائمة لاستبدال خزانات الوقود الخاصة بها في الولايات المتحدة.

وأوضحت جنرال موتورز خلال بيان لها، أن حملة الاستدعاءات جاءت حرصًا منها علي سلامة قائدي مركباتها، حيث قد تفقد المركبات المادة اللاصقة بين طبقتين من غلاف خزان الوقود بسبب خطأ في التصنيع من المورد.

وتابعت جنرال موتورز، ان هذا الخطأ من الممكن أن يسرب الوقود بين الطبقات، مما يؤدي إلى حدوث تسرب بطيء بمرور الوقت، مما قد يزيد من خطر نشوب حريق، على الرغم من عدم تسجيل أي حوادث أو وقوع إصابات مرتبطة بهذه الحالة لدي جنرال موتورز لكن، يمكن ملاحظة المالكين رائحة وقود بالقرب من سيارات الدفع الرباعي.

وتم تضمين 18 نسخة فقط من طرازي تاهو ويوكون 2021، اللتين تم تصنيعهما في 13 و 14 أغسطس من العام الماضي، في استدعاء الأمان.. ويقدر أن جميعها بها عيب سيتم تصحيحه بواسطة وكلاء جنرال موتورز المعتمدين عن طريق استبدال خزان الوقود.. نظرًا لأن السيارات تخضع للضمان، فلن يقدم صانع السيارات أي تعويضات، وسيتم إجراء الإصلاحات مجانًا.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج إخطار مالكي السيارات في 29 مارس، بينما تم إبلاغ الوكلاء في بداية فبراير رقم الاستدعاء لحملة السلامة هذه هو N212327720 .