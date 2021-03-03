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رياضة

هل اقترب مان سيتي من التتويج بالدوري على حساب ليفربول .. جوارديولا يرد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:51 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون ألبيون بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما من الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات بعد المباراة: استقبلنا بعض الهجمات منهم، أنشأنا الفرص، انتصار مستحق بشكل لا يصدق، إشادة كبيرة للاعبين، أن تنهي المباراة بنتيجة 4-1 أمر جيد لثقتنا للمباراة القادمة".

وأضاف: "لا يمكنك تخيل مدى سعادتنا عندما يتمكن جابرييل جيسوس من تسجيل الأهداف التي سجلها لأنه لا يمكنك تخيل عدد الأشياء التي يفعلها ولا يدرك الناس أنه يفعلها، يساعدنا في الضغط، إنه رجل يجلب السرور للجميع".

وتحدث عن الفوز بالدوري الإنجليزي على حساب ليفربول قائلا: " ليفربول هم الأبطال، لديهم التاج، إذا أردنا انتزاعه، علينا أن نفوز بلقب الدوري الإنجليزي، اليوم كنا أفضل من مواجهة ويست هام، شعرت في فترة الإحماء أننا جاهزون".

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 65 في المركز الأول، وتوقف رصيد ولفز للنقطة 34 في المركز الثاني عشر.
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