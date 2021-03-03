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أخبار العالم

الكويت تعلن استثناء 5 فئات من الحجر الفندقي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:27 ص
الكويت تعلن استثناء
الكويت تعلن استثناء 5 فئات من الحجر الفندقي
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قسم الخارجي
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن السلطات الصحية في البلاد أصدرت قرارًا باستثناء 5 فئات من الحجر الفندقي المفروض على القادمين.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي سعد العتيبي إنه بموجب القرار الصادر؛ فإن الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي تشمل المرضى الكويتيين المبتعثين للعلاج في الخارج ومرافقيهم بعد إنهاء فترة العلاج، إضافة الى استثناء الطلبة الكويتيين المنتسبين الى الجامعات الخارجية والمسافرين لإجراء اختبارات دراسية.

كما تشمل الفئات المُستثناة أعضاء البعثات الدبلوماسية من جميع الجنسيات وأقاربهم من الدرجة الأولى، سواء منفردين أو مجتمعين، وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأضاف المسؤول الكويتي أنه تم استثناء الكوادر الطبية العاملة في القطاعين الحكومي والأهلي، وأقاربهم من الدرجة الأولى، سواء منفردين أو مجتمعين، والقاصرين من هم تحت 18 عاما، المسافرين دون مرافق، موضحًا أن جميع الحالات المستثناة من الحجر الفندقي تخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأشار إلى أن التعميم الصادر يلزم المستثنين بالحجر المنزلي مدة 14 يومًا مع إجراء فحصي PCR على نفقتهم الخاصة، الأول عند الوصول الى المطار، والثاني في اليوم السادس من الوصول، مع الالتزام بتفعيل تطبيق "شلونك" عند الوصول إلى الكويت.
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