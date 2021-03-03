ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ماذا قال ساركوزي بعد الحكم عليه بالسجن في قضية فساد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:05 ص
الرئيس الفرنسي الأسبق
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
Advertisements
رحيم يسري
خرج الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، عن صمته، بعد الحكم الصادر ضده في قضايا فساد واستغلال نفوذ، حيث أدانته محكمة فرنسية وقضت بسجنه 3 سنوات بينها 2 مع وقف التنفيذ. 

ويقول "ساركوزي" في حوار مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إنه لن يقبل أن يدان على شيء لم يفعله، معلنا الاستئناف على حكم القضاء الفرنسي الصادر ضده في القضية المعروفة بـ"قضية التنصت"، موضحا أنه قد يواصل المعركة حتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبسؤاله عما فعله بعد سماع الحكم وهل كان غاضبا، قال ساركوزي إنه قضى المساء رفقة أسرته يشاهد مسلسل "القتل" الدنماركي، موضحا أنه لم يغضب، لكنه شعر بالظلم والصدمة من الإجراءات المتخذة ضده طوال السنوات الماضية.

وأشار ساركوزي إلى احتمالية مقاضاة بلاده في المحكمة الأوروبية قائلاً "سيكون ذلك مؤلما بالنسبة لي أن أضطر إلى إدانة بلدي.. لكنني مستعد لذلك لأن ذلك سيكون ثمن الديمقراطية".  

وخلال الحوار، أكد الرئيس الفرنسي الأسبق، نزاهة القضاء في بلاده، لكنه أشار إلى بعض من يقومون بـ"تصفية الحسابات"، مشيرا إلى تعمد ملاحقته وإدانته بناء على أدلة ضعيفة خاصة في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

ويرى ساركوزي أنه لم يرتكب أي جريمة، مؤكدا أنه سيثبت ذلك أمام المحكمة التي ستعقد جلسة في  وقت لاحق من هذا الشهر بشأن قضيته الثانية المتعلقة بشبهات حول تمويل حملته الرئاسية.

وأوضح السياسي البارز، أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2022، لكنه قد يعلن عن تأييد مرشحا بعينه في الوقت المناسب.

وأصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، حيث أدين يوم الاثنين الماضي، بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرنسا.. إدانة الرئيس الأسبق ساركوزي بتهم فساد

بعد الحكم بسجنه بتهم فساد.. الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يقرر الاستئناف

مسجون لن يدخل الزنزانة.. درب فساد ساركوزي بين فرنسا وليبيا وروسيا

بعد الحكم بسجنه.. ساركوزي يهدد بمقاضاة فرنسا

ترشيحاتنا

بنسرح غلط.. صدمة بعد اكتشاف الطريقة الصحيحة لتمشيط الشعر بالفرشاة.. سرعة وسهولة.. صور

وفاة والدة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا

دعاء الاستخارة للزواج وشروط الاستجابة .. تعرف عليه

للوقاية من الإصابة.. جمال شعبان يقدم نصائح لزيادة المناعة ضد كورونا

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-3-2021

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنسرح غلط.. صدمة بعد اكتشاف الطريقة الصحيحة لتمشيط الشعر بالفرشاة.. سرعة وسهولة.. صور

بسبب إدمان الخيول.. موظفة تسرق أكثر من 37 مليون جنيه من شركتها.. صور

جنرال موتورز تستدعي تاهو ويوكون لاستبدال خزانات الوقود